​​​​​​​توطين غرباء جدد في مقاطعة كري سبي المحتلة بينهم عراقيون

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية عبر البوابة الحدودية، 80 مرحّلاً قسراً، بينهم 3 عراقيين، تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة، يرتفع عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري، ومن تم توطينهم في المقاطعة إلى 3065 شخصاً، وهي الدفعة الاكبر من المرحّلين خلال شهر واحد، منذ بدء الترحيل والتوطين في مقاطعة كري سبي المحتلة.

فيما يرتفع عدد العراقيين الذين دخلوا إلى مقاطعة كري سبي المحتلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 44 عراقياً، حيث وثّقت وكالتنا خلال شهر تموز دخول 25 عراقياً على دفعتين، وخلال الشهر الجاري 19 عراقياً على دفعتين أيضاً، ذكروا أثناء تسجيل بياناتهم على البوابة الحدودية أنهم ذاهبون إلى عائلاتهم التي تسكن في المقاطعة المحتلة.

هذا وتسكن عشرات العوائل من مرتزقة داعش ممن فروا من مخيم عين عيسى إبان الاحتلال التركي لمقاطعة كري سبي 2019 في المقاطعة المحتلة، بعد أن احتضنهم المحتل التركي وأسكنهم في منازل المهجرين قسراً.

وبذلك وصلت أعداد المرحّلين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة منذ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع شهر نيسان من العام الماضي، إلى27 ألف و865 شخصاً.

(د)

ANHA