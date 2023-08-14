​​​​​​​توطين 55 لاجئاً سورياً في مقاطعة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي بتسليم 55 لاجئاً سورياً يوم أمس الأحد، إلى مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة لها عبر البوابة الحدودية، لتوطينهم في المقاطعة، في إطار استمرار توطينها للغرباء في منازل المهجّرين، وفي المستوطنات التي تبنيها.

وحسب المصدر، فإن المرحّلين هم من مدن "حماة، وريف حلب، وإدلب".

هذا ووثّقت وكالتنا توطين 500 لاجئاً سورياً في مقاطعة كري سبي المحتلة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري.

ووثّقت وكالتنا، منذ تاريخ إعلان مشروع تركيا الاستيطاني في المناطق المحتلة بداية شهر نيسان من العام الماضي، توطين أكثر من 24 ألف لاجئ سوري في مقاطعة كري سبي المحتلة.

وتشهد مقاطعة كري سبي/تل أبيض التي تحتلها تركيا منذ تشرين الأول عام 2019، جرائم مستمرة يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق من تبقى من أهالي المقاطعة وثقافتهم وطبيعتها، آخرها استغلال ملف اللاجئين السوريين في تغيير ديمغرافية المنطقة، عبر ترحيل اللاجئين السوريين قسراً عن الأراضي التركية وتوطينهم في المقاطعة، عقب فرضها اللغة التركية والتعامل بالعملة التركية.

ولما ترتكبه تركيا ومرتزقتها من جرائم بحقهم، يجد اللاجئون السوريون في مناطق الإدارة الذاتية ملاذاً آمناً ويتجه عدد منهم إليها، على الرغم من محاولات مرتزقة الاحتلال التركي منعهم.

(د)

ANHA