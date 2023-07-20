​​​​​​​توطين 4 أسر جديدة في المناطق السورية المحتلة

أقدمت سلطات الاحتلال التركي خلال 24 ساعة الماضية، على توطين 4 أسر من السوريين، بينها أطفال ونساء، عقب نقلهم قسراً عبر معبر كري سبي/ تل أبيض في مدينة كري سبي المحتلة، بالتزامن مع نقل العشرات من الشبان دون أسرهم.

ويستمر الاحتلال التركي في عمليات التوطين ممن تنقلهم من تركيا في المناطق المحتلة "سري كانية، وكري سبي، وعفرين، وذلك بهدف إجراء التغيير الديمغرافي في مناطق سيطرتها، بعد طرد السكان الأصليين.

ونقلت سلطات الاحتلال التركي نحو 1000 سوري قسراً من أراضيها منذ مطلع شهر تموز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(س ع)