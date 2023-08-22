​​​​​​​توطين 30 لاجئاً سورياً في عفرين المحتلة

حسب مصادر محلي من عفرين المحتلة من قبل تركيا منذ عام 2018، فقد رحّلت السلطات التركية 30 لاجئاً سورياً أمس الإثنين، عبر معبر قرية حمام، ووطنتهم في المقاطعة المحتلة.

وكانت مصادر قد أفادت لوكالتنا مطلع شهر آب الجاري، بأن الاحتلال التركي رحّل أكثر من 2000 أسرة إلى مقاطعة عفرين المحتلة من معبر قرية الحمام في ناحية جندريسة، منذ بداية العام الجاري، ووطّنهم في المقاطعة.

كما أفادت مصادر باختطاف الجندرمة التركية 7 أشخاص حاولوا عبور الحدود التركية- السورية في مقاطعة عفرين المحتلة، لتسلمّهم إلى مرتزقتها بعد تغريمهم.

(آ ر/ س ر)

ANHA