​​​​​​​توترات بين الجيش السوداني والدعم السريع

حذر الجيش السوداني فجر الخميس، في بيان ما وصفه: "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن"، من جانب قيادة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن ذلك يشكل: "تجاوزاً واضحاً للقانون".

وقال البيان إن تلك التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة ودون أي تنسيق معها.

من جانبها، كشفت قوات الدعم السريع في السودان، والتي تعمل تحت قيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري والملقب بـ "حميدتي"، الخميس، طبيعة التحركات التي حدثت خلال الساعات الماضية.

وذكرت في بيان أنها: "قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها".

وأضافت: "أنها تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

وأشارت إلى أن: "وجود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء. وفي سبيل ذلك قدمت قوات الدعم السريع، عدداً من الشهداء والجرحى، لأجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين"، على حد تعبيرها.

وكانت منطقة مروي شهدت توتراً بين الدعم السريع والجيش، بعدما وصلت قوة قوامها أكثر من 100 سيارة من الدعم السريع وإلى مدينة مروي.

فيما أوضحت مصادر مطلعة أن قوات الجيش رفضت تمركز قوات الدعم السريع في المنطقة والتي كانت قد بررت انتشارها هناك بامتلاك أرض زراعية بالقرب من مطار مروي، وأشارت إلى أن الدعم السريع كان قد بدأ مطلع شهر رمضان، وعبّر أحد الأعيان بالمنطقة في بناء سور ومرافق في الأرض المحاذية للمطار.

(د ع)