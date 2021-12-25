​​​​​​​توتر في السويداء.. مجهولون يستهدفون مبنى قيادة الشرطة

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مجهولين استهدفوا، بعد منتصف ليلة الجمعة – السبت، مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء، بقذيفة صاروخية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل استمرار قوات حكومة دمشق بالاستنفار في المدينة، من خلال نشر القناصين على أسطح المباني الحكومية، وتعزيز الحواجز بالسواتر الترابية.

وكان المرصد قد نشر يوم 21 كانون الثاني / ديسمبر ، أن مدينة السويداء شهدت هدوءاً حذراً بعد ليلة ساخنة، إثر هجوم نفذته فصائل محلية مسلحة على مبنى قيادة الشرطة في المدينة، استمر نحو 4 ساعات متواصلة، أسفر عن مقتل عنصر في قوات حكومة دمشق وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب مصادر المرصد، فإن الهجوم جاء كردة فعل من قِبل الفصائل المحلية، على مقتل قيادي من الفصائل المحلية صباح الإثنين الماضي، من أبناء مدينة شهبا.

وبحسب المرصد، في 20 كانون الأول/ ديسمبر، قتل عنصر أمن تابع لقوات حكومة دمشق وأصيب ضابط برتبة نقيب بجروح خطيرة، جراء سقوط قذائف صاروخية، تزامناً مع تجدد الاشتباكات في مبنى قيادة الشرطة في السويداء.

ووفقًا للمصادر، فإن عناصر الفصائل المحلية تستهدف مقرات تابعة لحكومة دمشق، انتقاماً لمقتل قيادي في المجموعات المسلحة المحلية في السويداء.

وأصدر عموم آل علبة "ذوي القتيل" في جبل العرب والمهجر بياناً يستنكرون مقتل الشاب، وأعلنوا عدم التوجه بالاتهام لأي جهة أو مجموعة أياً كانت حتى ظهور نتائج التحقيق الجنائي.

وكانت مصادر المرصد قد أفادت، أن مدينة السويداء شهدت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين المنصرم، احتجاجات من قِبل الأهالي وانتشار للمسلحين المحليين في محيط دوار الباسل ودوار الملعب، تبعها اندلاع اشتباكات بين المسلحين المحليين من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أُخرى، مما أدى إلى مقتل شاب من أبناء مدينة السويداء وسقوط عدد آخر من الجرحى بينهم مدنيين ومسلحين محليين وعنصر من قوات حكومة دمشق.

وبحسب مصادر المرصد، فإن التوتر والاحتجاجات جاءت على خلفية قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق باعتقال شاب من أبناء المدينة، قرب كراجات العباسيين في العاصمة دمشق، بتهمة المشاركة بالاحتجاجات السلمية التي شهدتها السويداء في وقت سابق تحت مسمى "بدنا نعيش".

(ش ع)