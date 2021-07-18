وبحسب مصادر فلسطينية، فإن نحوّ ألف إسرائيلي، "اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح الأحد، وسط انتشار مكثّف للشرطة الإسرائيلية".

ويشهد المسجد ومحيطه حالة توتر منذ الليلة الماضية، في ظل استعداد مئات المستوطنين لاقتحامه ضمن ما يسمونه إحياء "خراب الهيكل الأول"، واستعداد الفلسطينيين" للتصدي للاقتحام".

وأصيب إثر المواجهات عدد من الفلسطينيين واعتقلت الشرطة آخرين لإجبارهم على مغادرة المكان. وتوافد المئات من المقدسيين (سكان القدس)، وغيرهم من الفلسطينيين في مختلف المناطق، وسط استمرار الدعوات للتصدي "للاقتحام".

واستبقت الشرطة الإسرائيلية الحدث، واقتحمت "صباح اليوم المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين داخل المصلى القبلي، وذلك في محاولة لإفراغه لتمهيد اقتحامه من قبل المستوطنين"، وفق تقارير فلسطينية.

(ع م)