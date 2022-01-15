وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حدة التوتر تصاعدت في الفترة الأخيرة، بين قياديي “اللواء الثامن” التابع لـ “الفيلق الخامس” والجانب الروسي في محافظة درعا جنوب سوريا، نتيجة طلبات الروس المستمرة من قياديي اللواء إرسال مقاتلين لمحاربة مرتزقة داعش الذي تصاعد نشاطه في الفترة الأخيرة في عموم البادية السورية

وبحسب المرصد السوري، فإن قيادة “اللواء الثامن” الموالي لروسيا في درعا، عزت عدم إرسال مقاتلين للقتال في البادية السورية إلى وجود مقاتلين أجانب من جنسيات غير سورية “إيران – أفغانستان – العراق” يقاتلون إلى جانب قوات حكومة دمشق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين قيادة القوات الروسية في سوريا وقيادة “اللواء الثامن” في بصرى الشام.

الجدير بالذكر أن القوات الروسية لم تسلّم رواتب المنتسبين لـ “اللواء الثامن” في درعا منذ 5 أشهر، لأسباب مجهولة.

(ش ع)