​​​​​​​توتر بين جيش الاحتلال التركي والمرتزقة في ريف كري سبي

أفادت مصادر محلية من قرية اليابسة التابعة لكري سبي لوكالتنا، أن المرتزقة خرجوا في تظاهرات ضد جيش الاحتلال التركي في القرية، بسبب عدم استلامهم لرواتبهم منذ قرابة الشهرين.

وقال المصدر إن القرية شهدت إطلاق نار كثيف بالتزامن مع خروج التظاهرة، بالإضافة إلى إغلاق الطرقات، واشعال الإطارات في الشوارع.

المصدر أوضح أن المرتزقة لا يريدون البقاء في كري سبي/تل أبيض، ويريدون أن يتم تبديلهم، كما أن الاحتلال التركي أغلق المعابر أمامهم للوصول إلى تركيا، الأمر الذي خلق حالة من التذمر لدى المرتزقة.

وبيّن المصدر أن القرية تشهد استنفاراً أمنياً من قبل جيش الاحتلال التركي والشرطة التابعة لها.

(د ج)

ANHA