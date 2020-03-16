​​​​​​​توتر بين جيش الاحتلال التركي والمرتزقة في ريف كري سبي

تشهد قرية اليابسة التابعة لكري سبي تظاهرات للمرتزقة ضد جيش الاحتلال التركي، بسبب عدم دفع الاخيرة الرواتب، فيما تشهد القرية توتراً أمنياً وإغلاق طرقات، واستنفار من قبل جيش الاحتلال التركي.
خبر 2020-03-16T13:08:00 كري سبي

أفادت مصادر محلية من قرية اليابسة التابعة لكري سبي لوكالتنا، أن المرتزقة خرجوا في تظاهرات ضد جيش الاحتلال التركي في القرية، بسبب عدم استلامهم لرواتبهم منذ قرابة الشهرين.

وقال المصدر إن القرية شهدت إطلاق نار كثيف بالتزامن مع خروج التظاهرة، بالإضافة إلى إغلاق الطرقات، واشعال الإطارات في الشوارع.

المصدر أوضح أن المرتزقة لا يريدون البقاء في كري سبي/تل أبيض، ويريدون أن يتم تبديلهم، كما أن الاحتلال التركي أغلق المعابر أمامهم للوصول إلى تركيا، الأمر الذي خلق حالة من التذمر لدى المرتزقة.

وبيّن المصدر أن القرية تشهد استنفاراً أمنياً من قبل جيش الاحتلال التركي والشرطة التابعة لها.

(د ج)

ANHA


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