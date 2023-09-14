​​​​​​​توتر أمني بين المجموعات التابعة لحكومة دمشق في المربع الأمني

أفادت مصادر خاصة لمراسلنا في مدينة الحسكة عن حدوث انشقاقات في صفوف مرتزقة الدفاع الوطني، فيما سيطر عناصر حكومة دمشق على أربع نقاط للدفاع الوطني ومركزوا ما يسمى محلياً بقوات الهجانة مكانهم.

وأوضحت المصادر: "أن منطقة المربع الأمني تشهد استنفاراً أمنياً منذ يومين، وسط حدوث انشقاقات في صفوف مرتزقة الدفاع الوطني، ومحاصرة منزل أحد قادتهم المدعو عبد القادر حمو".

وحسب المصادر، فإن المدعو عبد القادر حمو قام في تمام الساعة 03.00 من ليلة أمس، بتفجير صهريج موضوع تحت الأرض لفك الحصار عن منزله، إلا أن الحصار والتوتر لا يزال مستمراً".

وشهدت مدينة الحسكة توتراً أمنياً بين قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني، الموالية للقوات الحكومية في 13 آب المنصرم، على خلفية اعتداء عبد القادر حمو على أحد وجهاء القبيلة، فيما أوضح مستشار قبيلة الجبور أكرم محشوش لوكالتنا: "أن الأحداث الأخيرة والتوتر الأمني في المربع الأمني بمدينة الحسكة، جاء بعد مطالب وضغوطات كبيرة من قبل القبيلة على مسؤولي حكومة دمشق في الحسكة لحلّ الدفاع الوطني بقيادة عبد القادر حمو".

(آ أ/ م ح)

ANHA