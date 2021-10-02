​​​​​​​توصيات لتعزيز دور المرأة في السياسة ضمن ندوة حوارية في حلب

وعقد مجلس المرأة ومكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة حلب ندوة حوارية توعوية تحت عنوان "القضايا المجتمعية"، وذلك في حي الشيخ مقصود شرقي.

وشارك في الندوة العديد من ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومكونات المدينة من الكرد والعرب والمسيحيين.

تضمنت الندوة محورين، المحور الأول ناقش "دور المرأة في السياسة" وأدير من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، فالنتينا عبدو.

وقالت فالنتينا إن المجتمعات التي تغيب فيها السياسة أو تضعف لن تستطيع التخلص من استبداد سلطات الإبادة الخارجية أو قمع النخبة السلطوية في الداخل. وإن التحرر ممكن فقط من خلال العمل والنهوض من أجل المجتمع والسير به إلى الديمقراطية

وأضافت: "علينا مراجعة التاريخ لفهم مضمون دور المرأة في السياسة الديمقراطية، إن موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوع جدلي يستحوذ على اهتمام المعنيين، من السيدة مريم العذراء، القديسة هيلانة، السيدة خديجة، الملكة فيكتوريا، نفرتيتي، هيلين كلير، الشهيدة بريتان، آرين، بارين، هفرين خلف وغيرهن اللواتي ساهمن في مسيرة البشرية وتحولات المجتمعات من مرحلة الكلان إلى يومنا هذا".

فيما بعد فتح باب النقاش أمام المشاركين الذين نوهوا إلى "دور المرأة الريادي في السياسة وأنها نجحت في سياسة إدارة المنزل، إدارة نفسها، وإدارة الاقتصاد والمجتمع".

بدورها أبدت عائشة حسو الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي رأيها حول المحور الأول وقالت: "السياسة تم احتكارها من قبل فئة معينة في المجتمع، من خلال إفراغ المجتمع من جوهره وجعل المرأة عبدة. ونستطيع القول إن المجتمع معنف يعاني من عبودية كاملة ".

الإدارة الذاتية مفتاح الحل الوحيد للأزمة السورية

أما المحور الثاني فناقش موضوع "الدبلوماسية المجتمعية الديمقراطية" وألقت المحاضرة روشين موسى عضوة مكتب العلاقات الدبلوماسية في PYD وتطرقت إلى ما يحصل في المنطقة والعالم من تحديات وأزمات حادة تشمل مختلف مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى الاقتصادية.

وحول المحور الثاني فتح باب النقاش من قبل المشاركين الذين أشاروا إلى أن النساء يدفعن الثمن تحت عباءة الديمقراطية والحرية.

بيّنت النقاشات أيضاً أن الإدارة الذاتية مفتاح الحل الوحيد للأزمة السورية لأن الأطراف الأخرى لا تملك في جعبتها ولو حلاً للأزمة السورية.

في الختام طرح المشاركون في الندوة عدة توصيات ومقترحات لتعزيز الدور السياسي للمرأة والدبلوماسية المجتمعية الديمقراطية وهي:

1- على المرأة إدراك هويتها التاريخية والطبيعية والمواطنية السياسية.

2- أهمية تدريب المرأة والرجل والمتابعة بعد التدريب من قبل مجلس المرأة.

3- الاهتمام بنشر ثقافة الدبلوماسية المجتمعية الديمقراطية وعدم التمييز، والحق في الاختلاف والتعددية وقبول الآخر.

4- التعريف بالاتفاقيات والنشاطات الدولية المتعقلة بحقوق المرأة.

5- العمل على تغيير الإطار القانوني والدستوري في سوريا.

6- عقد ندوات ومؤتمرات وورشات عمل لكافة القضايا الإنسانية.

7- عقد لقاءات مع الوجهاء والشخصيات المجتمعية لترسيخ مفهوم الدبلوماسية.

8- المشاركة والتعاون بين جميع مؤسسات المجتمع السياسية والمدنية.

(س و/ك)

ANHA