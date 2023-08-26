​​​​​​​توصيات بمحاكمة مرتكبي جرائم قتل النساء أمام محاكم شعبية

نظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع لجنة المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي ومكتب المرأة للعدالة الاجتماعية، ندوة حوارية في مبنى مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، تناولت الجرائم المرتكبة بحق النساء.

أقيمت الندوة تحت عنوان "ناضلي، تحرري، لا تكوني الضحية"، بحضور ما لا يقل عن 40 امرأة وعضوة في الأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية.

وقبل البدء بالندوة، وقفت الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعد ذلك تحدثت عضوة مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، أمينة شيخو، عن وضع المرأة قبل انتشار الدين الإسلامي وبعده، والجرائم المرتكبة بحق المرأة بذرائع وحجج مختلفة.

من جهتها، أشارت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريما محمود، إلى النقلة النوعية التي أحدثتها المرأة في ثورة 19 تموز (2012)، وما حققته في كافة الميادين بناء على أفكار القائد عبد الله أوجلان فيما يتعلق بحرية المرأة.

بدورها، حذرت الإدارية في مكتب المرأة للعدالة الاجتماعية، آلاء إبراهيم، من خطوة صمت النساء حيال الجرائم المرتكبة بحقهن وعدم إفصاحهن أو الإبلاغ عنها، ما يفاقم من هذه الجرائم في المجتمع.

انتهت الندوة الحوارية، بعدد من التوصيات، كانت أبرزها، محاكمة مرتكبي جرائم قتل النساء في محاكم شعبية، تكثيف الدورات التدريبية للرجال ضمن المجتمع والكومينات.

وحسب المشرفات على الندوة، فإنه من المقرر رفع هذه التوصيات إلى مجلس مؤتمر ستار، ودراستها.

(د أ/ي م)

ANHA