​​​​​​​توسع رقعة الاحتجاجات في مدينة السويداء

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 20 نقطة احتجاج في مناطق متفرقة من مدينة السويداء وريفها، وهي “أمام مقر عين الرمان في مدينة السويداء – طريق الشرطة العسكرية وسط السويداء، وبلدات وقرى نمرة – أم ضبيب – شقا – مجادل – عريقة- صميد -أم حارتين – خلخلة – طريق دمشق السويداء عند قرية حزم – أم الزيتون – الغارية”، بالإضافة إلى وجود أكثر من 7 مناطق في ريف السويداء تشهد احتجاجات على قرارات حكومة دمشق الأخيرة بإبعاد نحو 600 ألف بطاقة ذكية للأهالي عن الدعم، في ظل الواقع المعيشي المتردي.

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت مناطق عدة من مدينة السويداء، اليوم الأحد، تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات حكومة دمشق الأخيرة، في ظل الواقع المعيشي السيئ والكارثي، بحسب ما أفاده المرصد.

ونفذ أهالي تلك المناطق، صباح اليوم، عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق عدة ضمن المدينة، من بينها منطقة القريا بقطع الطريق الرئيس لمدينة السويداء.

كما تم قطع طريق نمرة - شهبا، ومجادل - شهبا والقريا - السويداء، وذلك بالإطارات المطاطية بعد إضرام النيران فيها، كتعبير منهم على استيائهم من إدارة حكومة دمشق للأزمات المعيشية التي تعصف بحياة المواطنين.

(ش ع)