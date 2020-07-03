​​​​​​​توسع الاشتباكات بين المرتزقة في سري كانيه وسقوط قتلى وجرحى

اندلعت اشتباكات قوية بين كلً من مرتزقة الحمزات والسلطان مراد التابعين للاحتلال التركي عصر اليوم الجمعة في حي المحطة بمركز المدينة وتوسعت لتشمل عدة أحياء، وذلك بسبب خلاف على الاستيلاء على أحد منازل المدنيين المهجرين قسراً من سري كانيه.

حيث أفادت مصادر من داخل مدينة سري كانيه لمراسل وكالتنا أن الاشتباكات اندلعت في تمام الساعة 15:45 ومستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وسط استخدام كلا الطرفين للأسلحة الثقيلة وقذائف الـ RBC والهاون في الاشتباكات.

المصدر أكد بأنه و نتيجة حدة الاشتباكات والقصف فقدت امرأة لحياتها، وألحق القصف أضرار كبيرة بمنازل المدنيين والممتلكات، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بيت صفوف المرتزقة.

(د أ/ل)

ANHA