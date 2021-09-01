​​​​​​​توقيف شخصين متهمين بقضايا فساد

وتشهد مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا في الأشهر الأخيرة الفائتة حملة موسعة لمكافحة الفساد. وأسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف العديد من الأشخاص المتورطين بقضايا فساد، وتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القوانين المعمول بها.

وفي إطار الحملة أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين متهمين بتورطهم في قضايا رشوة وسرقة في مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب المعلومات فإن المتهمين (هـ س) و (آ و) تم توقيفهما بتهمة تزوير وثائق رسمية وتلقي الرشوة والفساد والسرقة.

هذا ولا تزال حملة مكافحة الفساد متواصلة.

(ك)

ANHA