وقالت الشرطة الدانماركية، اليوم الجمعة، إن 14 شخصًا اعتقلوا في الدانمارك وألمانيا للاشتباه في إعدادهم لهجوم واحد أو عدة هجمات في البلدين، مضيفة أنهم عثروا على علم لداعش، والذي يمكن أن يشير إلى أن المشتبه بهم "لديهم صلات أو تعاطف مع داعش"، وفق ما أوردته وكالة الأسوشيتد برس.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الدانماركي، فليمنغ دريغر، إن النتائج "مثيرة للقلق" ولكن "تقييمنا أنه لا يوجد خطر وشيك".

وقال دريغر إن أول سبعة أفراد تم اعتقالهم في الدانمارك حصلوا على أسلحة و "وجدنا أشياء يمكن استخدامها لصنع قنبلة"، وأضاف أن الشرطة عثرت على بنادق وبندقية ذات منظار بالإضافة إلى العلم.

وكان جهاز الاستخبارات قد أكد أمس الخميس، اعتقال 13 شخصًا في نهاية الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي كوبنهاغن، وشخص آخر في ألمانيا.

وقالت الاستخبارات في بيان إن "العملية جاءت بسبب الاشتباه بأنه يجري التحضير لشن هجوم إرهابي بدوافع إسلامية متطرفة".

وأوضحت أن الموقوفين الـ 13 في الدانمارك اعتقلوا بشبهة "التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة تنفيذ عمل إرهابي".

ويشتبه في أنهم "حصلوا على مواد ومكونات متفجرات، فضلًا عن أسلحة"، أو تآمروا للحصول عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين الـ 13 هم ثمانية رجال وخمس نساء.

وفي ألمانيا ذكر المدعون الخميس أن ثلاثة من المشتبه بهم أشقاء من سوريا، تم توقيف اثنين منهم في الدانمارك والثالث في مقاطعة هسن الألمانية.

وتنبهت الشرطة للثلاثة عندما طلبوا شراء مواد كيميائية على الإنترنت يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

وقال مكتب الادعاء العام الألماني إنه بتفتيش مسكن في مدينة "دساو روسلاو" تم العثور على عشرة كيلو غرامات من مسحوق أسود وصمامات، كما تم ضبط المزيد من المواد الكيميائية في الدانمارك.

(م ش)