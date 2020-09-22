​​​​​​​توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة إقليمية

وتم التوقيع على ميثاق المنتدى الذي يضم كلًّا من مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وكانت مصر قد بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي لأول اجتماع وزاري في القاهرة منتصف يناير/ كانون ثاني من عام 2019.

وتمتلك مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية.

(ي م)