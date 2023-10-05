​​​​​​​توقف محطة علوك وخروج مصادر المياه والكهرباء في الدرباسية عن الخدمة

مع استمرار الاحتلال التركي باستهدافه للمنشآت الحيوية في مناطق شمال وشرق سوريا، خرجت محطة كهرباء الدرباسية عن الخدمة وتوقفت محطة علوك مع توقف مصادر المياه في الدرباسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها جراء استهداف محطة كهرباء عامودا.

وأوضح الرئيس المشترك لمركز كهرباء الدرباسية، جوان أحمد أن "استهداف محطة كهرباء عامودا أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن محطة الدرباسية وبذلك انقطعت الكهرباء عن محطة علوك أيضاً مما تسبب بتوقف المحطة عن العمل".

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع وكالتنا أنه "في الوقت ذاته فقدت مدينة الدرباسية مصادر المياه الخاصة بها بسبب قطع التيار الكهربائي عن الآبار التي تزود سكان المدينة بالمياه".

(آ أ/ س ر)

ANHA