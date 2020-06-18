​​​​​​​توقف الاتصالات بين إسرائيل وواشنطن على خلفية خطة ضم الضفة الغربية

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "الاتصالات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية حول خطة ضم الضفة الغربية قد توقفت، بسبب الخلافات في هذا الملف بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وأزرق أبيض بزعامة بيني غانتس".

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة: "إن الإدارة الأمريكية أكدت أنه لا يمكن دفع خطة الضم قُدمًا في حال استمرار الانقسام بين الحزبين حولها".

وعلى صلة، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو ينوي المصادقة على خطة الضم من خلال الحكومة، حتى لو استمرَّ رفض حزب غانتس، وإذا ما تم عرقلة الخطوة يلوح بأنه سيتوجه إلى انتخابات رابعة.

فيما تشير تقارير أخرى، أنه من المقرر عقد جلسة بين نتنياهو وغانتس، خلال الأيام المقبلة، بهدف ردم الهوة، وعرض موقف متفق عليه أمام واشنطن، حول خطة الضم.

(ع م)