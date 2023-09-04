​​​​​​​توقّع صراع وشيك بين الصين وجيرانها

مع تصاعد منحنى المناوشات بين الصين والفلبين حول جزر متنازع عليها، يتوقع خبراء اندلاع نزاع في ساحة بحر الصين الجنوبي، حسب ما نقله سكاي نيوز عربية.

وأشارت سكاي نيوز، ووفق لخبير عسكري وباحث سياسي، فإن المواجهة ستكون "مفتوحة ومتعددة الأطراف"، خاصة مع تعدد الدول المتضررة من تمدد الصين في البحر، وتحريض واشنطن لها للرد "بجرأة" على بكين.

وفي نهاية أغسطس، أثارت الصين غضب الفلبين وماليزيا والهند بنشرها ما اعتبرته "خريطتها الرسمية"، التي تضم في حدودها جزراً وأراضٍ متنازع عليها بين بكين وهذه الدول.

وفي وقت سابق من أغسطس، اتهمت مانيلا خفر السواحل الصيني باعتراض طريق قارب إمدادات عسكرية فلبيني في بحر الصين الجنوبي، واستهدافه بمدافع المياه.

شبكة "إي بي سي" الأميركية أوردت في تقرير لها، الأحد، أن الجزر المتنازع عليها بين الصين والفلبين قد تكون نقطة الصراع الأولى في بحر الصين الجنوبي على خلاف المتوقع، في إشارة إلى أن هذه الشرارة لن تكون جزيرة تايوان.

وأضاف التقرير أن تصرفات الصين الأشهر الأخيرة تقول إن هناك تصعيداً ملحوظاً، ومنها المناوشات المتكررة بين طواقم القوارب الصينية والفلبينية.

ونوّه التقرير أن الفلبين تسيطر على 12 جزيرة في بحر الصين، وبكين تقول إنها ضمن أراضيها، جزيرتا أيونجين وتوماس شول الثاني هما أولوية الصين حالياً، وقواتها البحرية تحاصرهما بشكل شبه يومي.

فيما أشار التقرير إلى أن الفلبين تتعرض يومياً تقريباً لاختراق بحري يطال منطقتها الاقتصادية.

(س ع)