​​​​​​​توقعات لارتفاع درجات الحرارة وحرائق مستعرة في أنحاء من إيطاليا وإسبانيا

تجدد اشتعال حرائق الغابات والحرائق الكبيرة على نحو أوسع، في منطقة أبوليا الإيطالية على البحر الأدرياتيكي، حيث لا تزال مستعرة في جنوب البلاد، وامتدت الحرائق بإقليم ليتشي في شبه جزيرة سالنتو إلى بعض المنازل، وكادت تقترب من الساحل، وفق ما نقله العربية/ الحدث.

وتمكنت دائرة الإطفاء من السيطرة على معظم الحرائق الخطيرة في أوجينتو، في عملية مطولة ليلاً، حسب ما ذكر متحدثون باسم الدائرة، وأضافوا أن الوضع قد هدأ، وفي أبوليا، تضررت مزرعة جراء الحرائق، ودمرت النيران العديد من أشجار الزيتون.

فيما أكدت فرق الإطفاء اليونانية، أن الوضع العام يتحسن على صعيد حرائق الغابات المستعرة منذ أكثر من أسبوع على جزر رودوس وكورفو وإيفيا السياحية، فضلاً عن وسط البلاد مع البقاء في حالة تأهب.

والحريق الذي اندلع قرب فولوس، في وسط اليونان الشرقي، طال ثكنة عسكرية لسلاح الجو في نيا إنغيالوس الواقعة على بعد نحو 20 كلم من فولوس، وهو ما تسبب في انفجارات متتالية في مخزن للذخائر.

تسببت الحرائق التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في إجلاء هائل للسكان والسياح في الجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي، مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعاً. وتضررت محمية طبيعية داخلية، وتلقت الجزيرة المهجورة وعداً بدعم الدولة.

وقد اندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس، أجّجتها ثلاث موجات حر متتالية. وقُتل خمسة أشخاص في الحرائق بينهم طياران من رجال الإطفاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

(س ع)