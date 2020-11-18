​​​​​​​توقعات بتعيين ملادينوف خلفًا لسلامة مبعوثًا إلى ليبيا

وتوقع دبلوماسي أن يُعيّن البلغاري نيكولاي ملادينوف رسميًّا في منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، حسبما نقلت شبكة "العربية".

وتتولى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حاليًّا الشؤون الليبية، بعد استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الذي استقال في أوائل آذار/مارس لأسباب صحية.

واستبعد وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان العمامرة، الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه، عن تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، بعدها طُرِحَ اسم نيكولاي ملادينوف الذي عُيّنَ منذ 2015 مبعوثًا إلى الشرق الأوسط، لهذا المنصب.

(س ر)