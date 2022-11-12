​​​​​​​توقعات بمشاركة 400 ألف شخص من أهالي إقليم الجزيرة في المظاهرة المنددة بالهجمات الكيماوية

يتحضر أهالي مدن ونواحي إقليم الجزيرة بكل مكوناتها من كرد وعرب وسريان وآرمن وشركس، للخروج في مظاهرة حاشدة ضد الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم ضد الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة"، "Bi vîna gel û gerîla emê çekên kimyawî ,dagirkeriyê û xiynetê têkbibin"

المظاهرة ستنطلق من أحياء مدينة قامشلو نحو ملعب شهداء 12 آذار، بعد وصول الوفود من نواحي ومدن مقاطعتي الحسكة (تل تمر، زركان، الدرباسية، الشدادي، الهول، الحسكة، صفيا) وقامشلو (ديرك، رميلان، كركي لكي، جل آغا، تل كوجر، تربه سبيه، تل براك، تل حميس، عامودا، وقامشلو).

وتتوقع اللجنة التحضيرية للمظاهرة مشاركة حوالي 400 ألف شخص من أهالي إقليم الجزيرة.

تحضيرات نواحي قامشلو

أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، محمد زكي أوسي، أن كل المكونات في الناحية سيشاركون في المظاهرة المركزية يوم الأحد المقبل، للتنديد بالهجمات الكيماوية التركية ضد قوات الكريلا، وقال: "نحضر لمشاركة واسعة من قبل الأهالي للمظاهرة عبر الكومينات والمجالس التابعة للناحية، وتحضير عدداً من السيارات اللازمة للتوجه إلى قامشلو".

بينما أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك، محمد عبد الرحيم،" أنهم خصصوا 100 سيارة لأهالي منطقة برآف وكوجرات، و 80 سيارة لأهالي مدينة ديرك، وقال: "تم التنسيق مع المجالس والكومينات للمشاركة في المظاهرة بأكبر عدد ممكن، وتم تحديد عدة أماكن لتجمع أهالي كل منطقة ومن ثم التوجه نحو المظاهرة".

وفي ناحية تل براك، خصص مجلس الناحية 35 سيارة للأهالي، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية للانطلاق نحو مدينة قامشلو حوالي الساعة التاسعة صباحاً، حسب الإدارية في مجلس الناحية، ليلى زغين.

من جانبه، بيّن الرئيس المشترك لناحية تل حميس، محمد الشمري أنه تم التنسيق مع أربع بلدات (بلدة أبو جرن، وعكاظ، وتل أحمد، وجزعة) تابعة للناحية للمشاركة في المظاهرة، وخُصصت 50 سيارة للأهالي، حيث من المقرر أن يشارك في المظاهرة قرابة 700 شخص من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية.

وفي مدينة قامشلو أيضاً توقع المجلس انضمام 50 ألف شخص من المدينة إلى المظاهرة، إذ أوضح نائب الرئاسة المشتركة لمجلس قامشلو، شمال ملك أنهم خصصوا أماكن لالتقاء الأهالي والتوجه نحو الملعب في الوقت المخصص للمظاهرة.

(كروب/آ)

ANHA