​​​​​​​تونس.. توقيف 14 مسؤولاً وسعيد يؤكد أن المعركة مستمرة في ظل القانون

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده ستواصل المعركة في ظل دولة تقوم على القانون.

وأضاف سعيد: "أنا على يقين من نجاحنا في كل التحديات وسنعمل على تحقيق الأمان لشعبنا في كل المجالات".

وتابع: "الحركات التي تريد العودة بنا لما تحت الأرض.. فقدت كل تأثيرها وكل جاذبيتها"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.

تحقيقات آلت إلى توقيف 14 مسؤولاً

وأعلن مسؤول قضائي تونسي توقيف 14 مسؤولاً في إطار التحقيقات حول شبهات الفساد باستخراج الفوسفات ونقله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة)، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بخصوص آخر التطورات في ملف شبهات الفساد المالي والإداري بملف الفوسفات.

وقال الدالي: "تم الإذن بتوقيف 14 مشتبهاً بهم وإدراج ثلاثة مشتبه بهم بحالة فرار".

وتأتي القرارات القضائية بعد أكثر من أسبوعين من إجراءات استثنائية أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية احتجاجات عمّت تونس تنديداً بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

(ل د)