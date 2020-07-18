​​​​​​​تونس تنشر جيشها على الحدود مع ليبيا مع تصاعد محاولات التسلل

وأوضح الحزقي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا الرسمية للأنباء، إن المخاوف التي تُثار بشأن الحدود التونسية مردها "الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا التي توجد بها حرب وتدفق كبير للمرتزقة والسلاح".

وبيّن أن "هذا الوضع جعل تونس تضاعف من الحذر والحيطة بانتشار الجيش الوطني على طول الحدود".

وأشار الحزقي إلى أنه "تتم ملاحظة تصاعد في وتيرة محاولات التسلل"، مشددًا على أنه "سيتم التصدي لها بكامل الصرامة والحرفية، خاصة أن المناطق الحدودية مناطق عسكرية عازلة، ويسمح فيها القانون للجيش باستعمال كل الوسائل من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر".

وقال الوزير: "ما ينتظر من المواطنين التونسيين على الحدود تفهم دقة الوضع وخطورته، وألا يزيدوا في تعقيده لتفادي أي أحداث في المنطقة العازلة".

وتعيش ليبيا على صفيحٍ ساخن، في وقتٍ تواصل فيه تركيا حشد آلاف المرتزقة للمغامرة بالهجوم على سرت والجفرة.

(ش ع)