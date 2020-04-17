وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر "التكفيرية" يهدف إلى نشر فيروس كوفيد-19 بين الأمنيين في ولاية قبلي.

وأوضحت الوزارة أن المشتبه به استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية في المنطقة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان، خلال تواجدهم داخل الوحدة الامنية حيث يقومون بإجراءات المراقبة الإدارية وذلك بهدف "إصابة الأمنيين بالعدوى".

وحققت قوات الأمن مع أحد "العناصر التكفيرية ممن تم تحريضهم ليعترف بتلقيه لمثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك" باعتبار الإجراءات الوقائية التي تتخذها القوات الأمنية.

وتكافح تونس على غرار باقي الدول، جائحة كوفيد-19، حيث أصيب به نحو 780 شخص لديها، كما سجلت 35 وفاة.

وتم يوم الاثنين توقيف المُحرض، وأبقت السلطات الأمنية على العنصر الثاني بالحجر الصحي الإجباري إلى حين إتمام التحاليل التي تفيد إصابته بالفيروس من عدمه.

وبينت الداخلية أن الموقوف كان مسجوناً في السابق بعد تورطه في قضية عدلية "ذات صبغة إرهابية".

(م ش)