​​​​​​​تونس.. دعوات لتعليق العمل في المحاكم يومين احتجاجاً على قرار سعيّد حل المجلس القضائي

وطالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، بتعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت جمعية القضاة في بيان نشرته في صفحتها على "فيسبوك"، قرار الرئيس التونسي "انتهاكاً صارخاً لاستقلالية السلطة القضائية"، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء هو آخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

كذلك أعلنت جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعت جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت "كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

في سياق متصل، أعلن سفراء دول مجموعة السبع (G7) لدى تونس عن بالغ قلقهم من نيّة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص البيان: "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد''.

وأضاف البيان أن "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية، والفصل بين السلطات، ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية"، على حد تعبيرهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر في وقت سابق من يوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

(د ع)