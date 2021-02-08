​​​​​​​تونس.. عريضة برلمانية ثالثة لسحب الثقة من الغنوشي

وفي ثالث محاولة برلمانية يودع نواب تونسيون، عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وقالت مصادر برلمانية لشبكة "العين الإخبارية"، إن نواب الحزب الدستوري الحر (16 مقعدًا) والكتلة الديمقراطية (38 مقعدًا)، وحزب تحيا تونس (11 مقعدًا) تمكنوا من جمع 73 توقيعًا لسحب الثقة من الغنوشي (وهو النصاب القانوني الذي يمكن من طرحه مجددًا على الثقة البرلمانية).

ويرى المتابعون أن هذه الخطوة جدية وقابلة للنجاح في مواجهة "الخطر الكبير" الذي يمثله راشد الغنوشي وحركته على البلاد.

ومن المنتظر إيداع العريضة، اليوم الإثنين، رسميًّا في البرلمان ليتم تحديد جلسة عامة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

فيما قالت مصادر في حزب قلب تونس (30 مقعدًا) المتحالف مع حركة النهضة، إن عددًا من النواب يتبنون مشروع سحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى أن 10 نواب على الأقل من الحزب عبروا عن رفضهم مواصلة التحالف مع حركة النهضة التي تمثل الإخوان المسلمين، وأن المكان الطبيعي للحزب هو في شق الأحزاب العلمانية.

وسبق للحزب الدستوري الحر أن أطلق بداية العام الماضي مع بداية تولي الغنوشي رئاسة البرلمان، عريضة مماثلة لم يجتمع حولها عدد كبير من النواب.

في حين أن ثاني محاولة كانت منتصف العام الماضي، ونجحت فيها الكتلة البرلمانية الديمقراطية المعارضة من جمع ما يفوق 73 توقيعًا، وأودعت العريضة لدى مكتب المجلس التشريعي التونسي.

وتأتي المحاولة الجديدة بعد أن شهدت تونس العاصمة خلال الفترة الماضية مظاهرات مناهضة لراشد الغنوشي وحركة النهضة تعالت خلالها هتافات تصفه بـ "السفاح" وسط تصاعد منسوب الغضب من التراجع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على حياة ملايين التونسيين.

(ح)