​​​​​​​تولهلدان زردشت: سنجعل من عام 2022 عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان

جاء حديث الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، تولهلدان زردشت، خلال احتفالية أهالي إقليم الجزيرة التي انطلقت صباح اليوم على أرض ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، تحت شعار" حان وقت حرية القائد عبد الله أوجلان" احتفاءً بميلاد القائد.

ورحب تولهلدان زردشت بكافة الحضور، وهنأ ميلاد القائد عبد الله أوجلان على جميع شعوب كردستان والشرق الأوسط عامة، وقال: "ميلاد القائد أوجلان، هو ميلاد الحرية لجميع الشعوب المضطهدة، فميلاده هو ميلادنا جميعاً".

وبيّن زردشت أنه بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تمكنت شعوب شمال وشرق سوريا من خطو خطوات هامة وتحقيق مكتسبات عديدة ضمن ثورة 19 تموز، وتابع: "نحن الشبيبة وجميع مكونات المنطقة والشرق الأوسط مدينون لفكر وفلسفة القائد أوجلان".

تولهلدان زردشت أكد أن هدفهم الرئيس في عام 2022 هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وقال: "سنجعل من ميلاد 73 للقائد أوجلان ميلاد النصر لجميع الشعوب، ونؤكد بأننا سنرفع من وتيرة نضالنا من أجل أن نحقق هذا الهدف، لنحتفل مع القائد أوجلان في عامه الجديد".

تالياً رسمت عضوات اتحاد المرأة الشابة اسم القائد آبو على ساحة ملعب شهداء 12 آذار.

(كروب/آ)

ANHA