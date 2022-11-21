​​​​​​​توكاييف يفوز بولاية رئاسية جديدة في كازاخستان

أُعيد، اليوم الإثنين، انتخاب رئيس كازاخستان المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف، في انتخابات مبكرة شهدتها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وحسب اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، نقلاً عن بيانات أولية، فإن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وحصل على 81.31 في المئة من الأصوات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع، أن يمدد حكم توكاييف، البالغ من العمر 69 عاماً، لمدة سبع سنوات وأن يحصل على تفويض قوي لمواصلة سياسته الخارجية بشكل متزايد، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الجمهورية السوفيتية السابقة من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية، تنص على أن يحكم الرئيس المنتخب لمدة سبعة أعوام دون أن يحق له الترشح في الانتخابات التي تليها.

يذكر أن كازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على مفترق طرق تجارية مهمة، غرقت في حال من الفوضى في كانون الثاني/ يناير عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، قبل قمعها بوحشية من قبل السلطات الكازاخية، ما تسبب بمقتل 238 شخصاً.

(د ع)