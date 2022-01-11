​​​​​​​توكاييف يعين رئيس حكومة جديد لكازاخستان

ورشح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء في كلمة أمام البرلمان في جلسة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، بعد أكثر من أسبوع من التوترات العنيفة والتظاهرات الدموية التي شهدتها البلاد.

وقد صوت البرلمان لصالح تعيين إسماعيلوف البالغ من العمر 49، والذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

بالتزامن أعلنت وزارة الداخلية اليوم، اعتقال ما يقارب 10 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وكان توكاييف اعتبر أن بلاده نجت من محاولة انقلاب دبرتها من سماها "مجموعة منفردة". وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا عبر رابط فيديو قال إنه تم استعادة النظام في البلاد لكن ملاحقة "الإرهابيين" كما وصفهم مستمرة.

وبعد أن دافع عن قراره دعوة قوات تقودها روسيا إلى البلاد، أعلن اليوم أنها ستبدأ بمغادرة البلاد في غضون يومين، مضيفا أن الانسحاب لن يستغرق أكثر من عشرة أيام.

وقال توكاييف إن "المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أُنجزت بنجاح" مضيفاً: "في غضون يومين سيبدأ انسحاب تدريجي... ولن تستغرق عملية انسحاب الكتيبة أكثر من عشرة أيام". وجاءت تصريحاته أمام الحكومة والبرلمان في اتصال عبر الإنترنت.

يذكر أن تظاهرات واسعة كانت قد خرجت قبل أكثر من أسبوع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنها اتسعت كثيراً لاحقاً وتحولت إلى نقمة على حكومة توكاييف وعلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف البالغ من العمر 81 عاماً، والذي لا يزال يستمتع بنفوذ كبير في البلاد.

(د ع)