​​​​​​​توكاييف يأمر باستخدام القوة المميتة ضد متظاهري كازاخستان

وفي خطاب متلفز، قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف: "أعطيت الأمر بإطلاق النار للقتل من دون إنذار مسبق"، مضيفاً أن "الإرهابيين يواصلون تدمير الممتلكات واستخدام أسلحة ضد المواطنين".

وانتقد توكاييف بحدة أيضاً، دعوات بعض الدول الأخرى لإجراء محادثات مع المحتجين، ووصفها بأنها محض "هراء". وقال: "أي مفاوضات يمكن إجراؤها مع مجرمين وقتلة؟".

وذكرت وزارة الداخلية الكازاخستانية، الجمعة، أن 26 متظاهراً قتلوا خلال الاضطرابات وأصيب 18 واعتقل أكثر من 3000 شخص. كما تم الإبلاغ عن مقتل ما مجموعه 18 من عناصر إنفاذ القانون، وأصيب أكثر من 700 بجروح.

وتشهد كازاخستان أسوأ احتجاجات في الشوارع منذ حصول البلاد على استقلالها قبل ثلاثة عقود.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضاً، ففي ألماتي، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وفرض رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألماتي حتى 19 كانون الثاني/ يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص؛ لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج"، وطالب بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.

(د ع)