وقال مصدران قضائيان، اليوم الثلاثاء إن "القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، وجه الاتهام إلى رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، حسب وكالة رويترز.

كما وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني التمييزي القاضي، غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي أودى بحياة 220 شخصاً.

وكان مسؤول قضائي لبناني، أفاد بأن طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، استأنف الإثنين، وعلى الرغم من الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده من بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.

وقال المصدر القضائي إن "البيطار أمر بإطلاق سراح خمسة محتجزين مع استئناف عمله الإثنين".

وأضاف المصدر إن "من بين المطلق سراحهم عمالاً ومتعاقدين كانوا يعملون في المرفأ قبل انفجاره في الرابع من آب 2020".

وقال مسؤولون بالقضاء إن "البيطار وجه تهماً أيضاً إلى اللواء عباس إبراهيم؛ المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا؛ المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي. ولم يحدد المسؤولون التهم.

وقال المصدران القضائيان، إن استجوابات 15 شخصاً تحدد موعدها في شباط، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.

(م ش)