​​​​​​​توفير الكهرباء لمدة 10 ساعات لـ 4 ألف مهجّر عن سري كانيه

عاد التيار الكهربائي لأجزاء في مخيم سري كانيه الواقع في الجهة الشرقية لمدينة الحسكة، المخصص لمهجري سري كانيه المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

عودة التيار جاء بعد انقطاعه، جراء خروج المحول الرئيس المغذي عن الخدمة.

وتسبّب خروجه في انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع الخامس والذي يأوي 4000 مهجر.

ولتأمين التيار، عملت إدارة المخيم، بالتعاون مع المؤسسات المختصة في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة على استبدال المحوّلة، وإعادة التيار.

وتوفر المحولة الجديدة، التيار الكهربائي لقاطني القطاع الخامس لمدة 10 ساعات يومياً.

ويقطن مخيم سري كانيه 2575 أسرة مهجرة، ضمن 5 قطاعات، يتم تزويدها بالكهرباء عبر 8 محوّلات للطاقة الكهربائية.

(م ح)

ANHA