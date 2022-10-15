​​​​​​​تودي بحياة 500 شخص.. فيضانات غير مسبوقة في نيجيريا

وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36، وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

وذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد "لاغدو" في الكاميرون المجاورة.

وقال مصطفى حبيب أحمد، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن "حجم الكارثة ضخم".

وأظهرت لقطات مصورة، الخميس، في "لوكوغا"، التي تقع في ولاية "كوغي" الشمالية الوسطى عند التقاء نهري النيجر وبينو، والتي عانت أسابيع من الفيضانات، عشرات المنازل والمقرات التي غمرتها المياه.

وألقت شركة النفط الحكومية NNPC باللوم على الفيضانات، التي قطعت طريقاً رئيساً خارج لوكوغا، في نقص الوقود في العاصمة أبوجا.

وقال كوتون كارفي، المسؤول الفيدرالي للسلامة على الطرق، إن الفيضانات أعاقت حركة المرور لمدة أسبوعين على الأقل.

وقالت شركة الطاقة الكاميرونية "إنيو" الشهر الماضي إنها ستخرج المياه من السد في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر بعد أن بلغت سعة خزانها 91 في المئة.

(د ع)