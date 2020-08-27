​​​​​​​توبيخ أمريكي لأعضاء ما يسمى الائتلاف: لماذا تسيرون باتجاه الحسكة بدلاً من دمشق؟

وبحسب وسائل إعلامية مقربة من الائتلاف السوري نقلاً عن مصادر أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص بسوريا جويل ريبورن كسر قلماً خلال النقاش مع أعضاء ما يسمى "الائتلاف".

وبحسب المصادر أنه ولدى سؤال وفد "الائتلاف" ريبورن عن عقود النفط التي وقعتها قوات سوريا الديمقراطية مع شركة أمريكية وانتقدوها، رد بالقول: "أنتم تعادون قسد أكثر من النظام"، وكسر قلماً كان بيده.

وأثار حديث وفد ما يسمى الائتلاف حفيظة ريبورن وانفعاله، معتبراً "أن ذلك يعد ابتعاداً عن الهدف الذي خرج السوريون من أجله في الثورة".

وحاول أعضاء ما يسمى بالائتلاف تبرير حديثهم بأن هدفهم هو الوصول إلى دمشق، إلا أن ريبورن اعترض بالسؤال "لكن لماذا تسيرون باتجاه الحسكة؟".

وبعد اللقاء، استنكر ريبورن في مؤتمر صحافي ما وصفه بـ "تشتيت الأولويات لدى المعارضة السورية" عند مطالبتهم معرفة مصير المنطقة الشرقية والمعتقلين والمياه في الحسكة.

وأشار ريبورن إلى أنه "لا يمكن مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمنطقة الشرقية" لافتاً إلى أن حكومة بلاده "مصرة على تطوير اقتصاد المنطقة المتحررة من داعش".

(ي ح)