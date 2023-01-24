​​​​​​​تواصل الاحتجاجات الليلية المناهضة للدولة الإيرانية

وكتب بعض المحتجين في مدينتي تبريز وسنندج شعارات مناهضة للدولة الإيرانية على الجدران، في حين رددت مجموعة من أهالي جنت آباد، شمال غرب طهران؛ هتافات ليلية.

وتحولت منطقة شيخ بهائي في ونك أيضاً إلى مسرح لشعارات مناهضة للدولة الإيرانية من قبل المحتجين، ورددوا شعارات "الموت للديكتاتور".

وكانت بلدة إكباتان، قد شهدت احتجاجاً مندداً بالأساليب القمعية التي تمارسها الدولة الإيرانية، حيث تجمع المحتجين المناهضين للدولة الإيرانية في البلدة التي أصبحت مسرحاً لترديد الشعارات الليلية، مساء أمس الاثنين.

كما شهدت مناطق بندر عباس مركز مدينة هرمزجان أمس الإثنين، شعارات مناهضة للدولة من قبل مجموعة من الأهالي في المدينة.

كما كتب المحتجون شعارات على قطارات الأنفاق والحافلات وأسوار المدن في المدن الكبرى، بما في ذلك مناطق من تبريز، حيث كتبت شعارات من قبيل "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور" على الجدران في مناطق مختلفة.

وفي طهران، كتب المحتجون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و "لا ملك ولا مرشد، حرية ومساواة" و"السلطة بيد الشعب"، في مناطق مختلفة من العاصمة بما في ذلك محيط شارع فردوسي، وسي تير.

كما شهدت مدينة سنندج كتابة شعارات على نطاق واسع، مساء الإثنين، ومن بين الشعارات المكتوبة في مدينة سنندج " Jin, Jiyan ,Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية).

(ي م)