​​​​​​​توافق ليبي على خفض التصعيد العسكري وإخراج المرتزقة

كما شددت على أن التدخل الخارجي في البلاد الغارقة منذ سنوات في النزاع والقتال، كبير جداً وغير مقبول.

وفيما يتعلق بمسألة رحيل المرتزقة، أوضحت أن الفرقاء اتفقوا خلال الجولتين من مفاوضات اللجنة الأمنية 5+5 على ضرورة رحيل كافة المرتزقة لأي جهة ينتمون من البلاد، خلال 90 يوماً، بعد تشكيل حكومة موحدة.

وأكدت أن الأطراف الليبية توصلوا بالفعل إلى إجراءات لبناء الثقة بينهم، مضيفة أن هناك تفاؤل كبير في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

إلى ذلك، أشارت تعليقًا على إعلان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، سابقًا، الاستقالة ومغادرة منصبه، بأن هذا القرار شجاع لا سيما وأن الليبيين يتوقون إلى إجراء الانتخابات وإعادة تكوين سلطة منتخبة، وإنهاء فترة انتقالية امتدت طويلاً.

ويذكر أن كلام ويليامز أتى على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع الأربعاء، لليوم الثالث في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، والتي يراهن المجتمع المحلي والدولي على نجاحها لتحقيق مرحلة جديدة من التوافق، تقود إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية التي طالت.

(ش ع)