​​​​​​​تطويراً للواقع التعليمي افتتاح معهد لإعداد المدرسين بالحسكة

بعد قبول 244 طالباً وطالبة ممن لم يلتحقوا بجامعات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، افتتحت اليوم هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة معهداً لإعداد المدرسين، هو الأول من نوعه على مستوى الإقليم، وذلك في مبنى المعهد بحي الكلاسة، عبر مراسم.

وحضر مراسم افتتاح المعهد، الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كوثر دوكو، والرئيس المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة طلعت يونس، ونائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة زينب شيتكا، وعدد من أفراد لجان هيئة التربية والتعليم، ووفد من جامعة روج آفا.

وبدأت المراسم بعد الوقوف دقيقة صمت، بكلمة الرئيسة المشتركة لهيئة التربية في إقليم الجزيرة روهات خليل، هنأت فيها المدرسين وأبناء شمال وشرق سوريا لافتتاح هذا المعهد.

وقالت: "سيقوم هذا المعهد باحتضان الكثير من طلابنا الأعزاء الذين سيقومون بتدريس وتأهيل أطفالنا في المستقبل"، وأشارت إلى أن العلم هو أبرز أشكال المقاومة ومن أهمها، لذلك يجب التسلح بالتعليم قدر المستطاع.

وألقى الشاعر دلسوز إبراهيم، أبيات شعرية بهذه المناسبة، مجّد فيها دور المعلم في بناء الأجيال وإنارة الطريق أمام الشعوب.

ثم قامت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كوثر دوكو، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعهد.

واختتمت المراسم بتجول الحضور في أرجاء المعهد، والاطلاع على أقسامه المختلفة، والاستماع لشرح مدير المعهد آزاد محمود عن أهمية هذ المعهد في رفد مدارس الإدارة الذاتية، بكوادر المعلمين المتخصصين في الأقسام المختلفة من لغة ورياضيات وعلوم وغيرها.

وفي حديث لوكالتنا، أكد مدير معهد إعداد المدرسين آزاد محمود، أن المعهد جاء استجابة لسعي هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لتطوير الواقع التعليمي والنهوض بمستقبل الأجيال من خلال رفد مدارس شمال وشرق سوريا بكوكبة من المعلمين في أغلب الاختصاصات.

وكشف محمود عن أقسام المعهد السبعة لوكالتنا، التي تضم "العلوم العامة، واللغة الإنكليزية، واللغة الكردية، والرسم والموسيقا، والرياضيات والرياضة"، بعد أن تم قبول244 طالباً وطالبة، كدفعة أولى في المعهد.

ونوّه محمود إلى إنه سيتم افتتاح معهد مماثل في الأيام القليلة القادمة في مدينة قامشلو.

(أم)

ANHA