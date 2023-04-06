​​​​​​​تطوير القطاع الصحي وسبل التعاون محور لقاء الإدارة الذاتية بوكالة الدعم الباسكية

زار وفد هيئة الصحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اليوم، وكالة الدعم الباسكية لإقليم الباسك في إسبانيا، في إطار زيارته التي قام بها بدعوة من برلماني إقليمي الباسك وكتالونيا، بحسب موقع دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وضمّ الوفد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى، وممثل الإدارة الذاتية في بلجيكا فائق عمر.

وتركّز النقاشات بين الجانبين خلال الزيارة، على الواقع الصحّي في شمال وشرق سوريا، وكيفية دعمه وتطويره

كما ناقش الجانبان الوفد موضوع إقامة مشاريع صحية مشتركة بين إقليم الباسك والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ لتطوير النظام الصحي.

ووفقاً للموقع، فقد أبدت الوكالة استعدادها لدعم النظام الصحي في شمال وشرق سوريا وخلق تعاون في المجال الصحي.

(ل م)