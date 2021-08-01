​​​​​​​تتويج فريق المحبة بكأس بطولة الشيخ مقصود والأشرفية

بدأت بطولة "الشيخ مقصود والأشرفية" لكرة القدم على مستوى مدينة حلب بتاريخ 12 تموز المنصرم، وأقيمت على ملعب مقاومة "حي الشيخ مقصود والأشرفية" في الحي.

وشارك في البطولة 16 فريقاً من حي الشيخ مقصود ومن خارج الحي، ولعبت هذه الفرق على شكل مجموعات، كل أربعة فرق ضمن مجموعة واحدة.

وأقيمت اليوم المباراة النهائية بين فريقي جودي والمحبة على أرض ملعب "مقاومة حي الشيخ مقصود والأشرفية"، بحضور العشرات من الجماهير للتشجيع.

وبدأت المباراة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم انطلقت المباراة بين فريق جودي وفريق المحبة، حيث فاز فريق المحبة بـ 6 أهداف مقابل 3 أهداف.

وكرم الاتحاد الرياضي فريق المحبة الفائز بلقب البطولة ووصيفه فريق جودي.

(ع س/م)

ANHA