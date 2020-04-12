​​​​​​​تطور إيجابي بين حماس وإسرائيل: صفقة تبادل أسرى في مراحلها الأخيرة

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادرٍ لها أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في مراحلها الأخيرة، وأن إسرائيل وافقت على مطالب حماس.

وقالت إن "إسرائيل وافقت على الإفراج عن الأسرى تحت سن الـ 18 عاماً، والأسرى المرضى والنساء، وستناقش عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، مقابل خطوة حماس الأولى وهي إعطاء معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لديها".

وأضافت إن "إسرائيل نقلت رسالة الى حماس عن طريق مصر، بأنها مستعدة لتنفيذ الخطوات الأولى في مبادرة زعيمها يحيى السنوار الخاصة بالصفقة".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن إسرائيل بعثت لحماس عبر مصر، رسالة تفصيلية للمراحل التي تتضمّن الخطوة الأولى من الاتفاق.

وتابعت "إذا تمت الموافقة على شروط إسرائيل، فإن الأخيرة لن تنفذ الصفقة في فترة قصيرة، لكن المراحل ستمتد على شهور عدة، لضمان عدم إقدام الفصائل على أي خطوات تصعيدية خلال الفترة الراهنة التي يعاني فيها إسرائيل من تفشي وباء كورونا".

وذكرت أن الوسيط المصري -المخابرات المصرية- أوصلت رسالة حماس التي أبدت من جانبها "الاستعداد للتجاوب كذلك".

وقال الإعلام الإسرائيلي إن "القاهرة بدورها تواصلت مع قيادة حركة حماس من جهة لإبلاغها بالرسالة الإسرائيلية، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي من جهة أخرى بعد توارد معلومات للجانب الإسرائيلي عن مساعٍ من جانب الجهاد لشن هجمات صاروخية صوب مستوطنات غلاف غزة".

ونقلت عن مصادرٍ أن مسؤولي ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة المصري، طالبوا الأمين العام لحركة "الجهاد"، زياد نخالة، "بضرورة ضبط النفس وعدم إفساد التحركات المصرية الرامية إلى تخفيف الحصار عن القطاع، لمنع انزلاق المنطقة بالكامل إلى معركة غير محسوبة العواقب في ظل وضع شديد الحساسية".

وكانت حركة حماس، قد أعلنت أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014، ولم تقدم حتى اليوم أي معلوماتٍ حولهم، إلا بشرط تقديم تنازلات إسرائيلية وإفراج عن أسرى فلسطينين من سجونها.

(ع م/ح)