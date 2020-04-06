​​​​​​​تسيير دورية مشتركة جديدة غرب كوباني

تنفيذا لتفاهمات سوتشي الموقعة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في الـ22 من تشرين الأول العام الماضي، تواصل الشرطة العسكرية الروسية وقوات الاحتلال التركي تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية التركية شمال سوريا.

وانطلقت قبل لحظات دورية جديدة مشتركة بين روسيا وتركيا غرب مدينة كوباني شمال سوريا، من قرية آشمة الحدودية بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية.

وبحسب ما خُطط له، فإن الدورية ستجوب قرى آشمة، جارقلي، جبنة، كاتاش، جب الفرج، دربازين، بيندر، قره قوي، قولي، سوسان، سفتك، بوبان، خورخوري، ديكمداش، قران.

(ز س- د أ/ج)

ANHA