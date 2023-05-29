​​​​​​​تسيير أولى رحلات العودة من مخيم الهول ضمن العام الجاري

تنفيذاً للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 10 تشرين الأول 2020، عقب الاجتماع الذي عقدته مع مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، في 5 تشرين الأول عام 2020، سيّرت اليوم إدارة المخيم أولى رحلاته، خلال العام الجاري.

وأفادت مراسلتنا من المخيم، نقلاً عن مسؤول مكتب الخروج في مخيم الهول الواقع شرقي مقاطعة الحسكة، بأن هذه الرحلة هي أولى الرحلات خلال العام الجاري، والرحلة 44 للسوريين الراغبين في الخروج من المخيم، وتضم 219 شخصاً، ضمن 57 أسرة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، من أهالي منبج.

وسترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها؛ لحماية الأسر.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم؛ لوجود الآلاف من أسر مرتزقة داعش، التي تحمل الذهنية المتطرفة، حيث يقطن ضمن مخيم الهول 54 ألف و390 شخصاً؛ بينهم 27 ألف و816 عراقياً، و18 ألف و483 سورياً، و8091 من أسر مرتزقة داعش، حسب آخر إحصائية حصلت عليها وكالتنا في آب 2022.

(كروب/ م ح)

ANHA