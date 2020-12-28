​​​​​​​تسيير الدورية الروسية التركية الـ 38 في ريف الدرباسية

وانطلقت الدورية الروسية التركية المشتركة من معبر شيرك الحدودي غرب ناحية الدرباسية 13 كم، وضمّت 5 مدرعات روسية، و4 مدرعات تركية مع تأخّر الحوّامات الروسية عن تغطية الدورية.

وجابت الدورية قرى ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة وهي: شيرك، ملك، دليك، عالية، دهر العرب، كسرى، واستمرت في قرية قيروان، تعلك، كركند، عطيشان، قنيطرة، قرمانيه.

وبعد ذلك عادت الدورية المشتركة إلى معبر شيرك، لتعود مدرعات الاحتلال أدراجها إلى الأراضي التركية، فيما توجّهت المدرعات الروسية إلى قاعدتها في قامشلو.

وتعد هذه الدورية الـ 38 التي تسيّرها روسيا مع الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، تنفيذًا لاتفاقية سوتشي الموقّعة في 22 تشرين الأول من العام المنصرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.

(ب ح)

ANHA