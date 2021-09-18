​​​​​​​تسوية لأكثر من 300 شخص في طفس بريف درعا الغربي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة طفس بريف درعا الغربي، باستمرار عمليات تنفيذ الاتفاق بين اللجنة الأمنية والجانب الروسي من جهة، ووجهاء وأعيان المنطقة من جهة أخرى، حيث بلغ تعداد الأشخاص الذين أجروا تسوية منذ الصباح 310، من المطلوبين لحكومة دمشق، سواء مسلحين محليين أو مدنيين مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، بالتزامن مع عمليات تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، على أن تم إجراء عمليات تفتيش لاحقاً.

وأفاد المرصد السوري اليوم، بدخول اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة طفس بريف درعا الغربي، للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، بين ممثلين ووجهاء عن المدينة من جانب، والروس وحكومة دمشق من جانب آخر، حيث سيتم إجراء تسويات للمطلوبين والمسلحين المحليين، بالإضافة إلى إجراء عمليات تفتيش للمنازل ومصادرة السلاح.

هذا وأشار المرصد السوري قبل 3 أيام، إلى أن وجهاء عشائر مدينة طفس بريف درعا، اجتمعوا بممثلين عن العسكريين والمدنيين، وتوافق الجميع على تجنيب المدينة الحرب والدمار، وتشريد سكان المدينة.

(ش ع)