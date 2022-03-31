​​​​​​​تسليم 27 طفل و10 نساء من أسر داعش للخارجية الألمانية بموجب وثيقة رسمية – تم التحديث

زار، في 30 آذار، وفد من الخارجية الألمانية، دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا برئاسة مدير الشؤون القنصلية الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية كورت جورج شتوكل ستيلفريد، ومساعدة القنصلية الخارجية الألمانية مانجا كليز.

واستقبل الوفد من قبل الرئيس المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، ونائبي الدائرة فنر الكعيط وعبير إيليا وممثل مكتب علاقات وحدات حماية المرأة لانا حسن.

عقب الاستقبال تباحث الجانبان، الوضع السوري وسبل حل الأزمة السورية بشكلٍ عام، ووضع شمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص من الناحية الاقتصادية والصحية ووضع المخيمات والنازحين، بالإضافة للمخاطر والتهديدات الإقليمية التي تواجهها الإدارة الذاتية.

وأكد الوفد الألماني الذي ترأسه مدير الشؤون القنصلية الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية كورت جورج شتوكل ستيلفريد أن الدولة الألمانية مستمرة في دعمها الإنساني والاقتصادي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدروها حثت دائرة العلاقات الخارجية ألمانيا بممارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبي من أجل الإسراع في حل ملف أسر وأطفال داعش في المخيمات ومعتقلي مرتزقة داعش.

وفي ختام اللقاء، سلمت دائرة العلاقات الخارجية 27 طفلاً و10 نساء من أسر داعش ممن يحملون الجنسية الألمانية للوفد الألماني بموجب وثيقة رسمية وقعت بين الجانبين، ممن كانوا يقطنون في مخيم روج الخاص بأسر وأطفال داعش.

نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية فنر كعيط صرح لوكالتنا، أن هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد ألماني للمنطقة، وقال: "في الزيارة الأخيرة سلمت دائرة العلاقات الخارجية 27 طفل و10 نساء".

ونوه فنر كعيط إلى أن عملية استلام وتسليم أسر وأطفال داعش جميعها تمت بموجب وثائق رسمية، وقال: "بعد عدّة مراسلات والتواصل مع الجهات الرسمية والمعنية يتم توقيع وثيقة بين دائرة العلاقات الخارجية والحكومة المعنية".

ولفت كعيط الانتباه إلى أن استجابة الدولة الاوربية لمطالب الإدارة الذاتية لا ترقى إلى المستوى المأمول، حول ضرورة استلام رعاياهم من أسر وأطفال داعش، وقال: "نحن في الإدارة الذاتية نوجه نداء تلوى النداء للإسراع في حل هذا الملف الشائك والخطير ولكن مازالت الاستجابة دون المطلوب. نعم استجابت بعض الدول لنداءات من ضمنها المانيا".

كعيط تمنى أن تستجيب الدول الأوربية لنداءات الإدارة الذاتية، وأن تُعيد رعاياها الذين انضموا لصفوف داعش بأسرع وقت ممكن من أجل حل معضلة داعش، وإنقاذ الطفولة.

وسلمت حتى الآن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما مجموعه 91 من أسر وأطفال داعش للدولة الألمانية الذين كانوا موجودون في مخيمات الإدارة الذاتية بموجب وثائق رسمية، 69 طفل أعمارهم تتراوح ما بين 4 و10 سنوات، و22 من النساء تتراوح أعمارهم ما بين 24 و37 عام.

(م)

ANHA