​​​​​​​تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 219، والإصابات إلى 15870، فيما وصل إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 507 إصابة.
العالم والشرق الأوسط 2020-04-30T14:26:00 غزة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل.

وقالت في بيانٍ لها اليوم:  "إنها سجلت 4 وفيات خلال الـ12 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 219، فيما الإصابات إلى 15870، غالبيتها إصابات وُصفت بالطفيفة، فيما تماثل 8412 شخصا للشفاء".

وذكرت: " أن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالاتٍ جديدة أمس بفيروس كورونا.

وقالت في بيانٍ لها:  " إنه جرى تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، في الضفة والقدس".

وأشارت إلى أن الإصابات: " ترفع  إجمالي الإصابات في المحافظات الفلسطينية إلى (507)". مضيفة: " إن الوزارة رصدت تعافي حالتين جديدتين في غزة  ليصبح عدد المتعافين 12 ولازال هناك 5  حالات تحت العلاج".

(ع م)

ANHA


إقرأ أيضاً