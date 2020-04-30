​​​​​​​تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل.

وقالت في بيانٍ لها اليوم: "إنها سجلت 4 وفيات خلال الـ12 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 219، فيما الإصابات إلى 15870، غالبيتها إصابات وُصفت بالطفيفة، فيما تماثل 8412 شخصا للشفاء".

وذكرت: " أن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالاتٍ جديدة أمس بفيروس كورونا.

وقالت في بيانٍ لها: " إنه جرى تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، في الضفة والقدس".

وأشارت إلى أن الإصابات: " ترفع إجمالي الإصابات في المحافظات الفلسطينية إلى (507)". مضيفة: " إن الوزارة رصدت تعافي حالتين جديدتين في غزة ليصبح عدد المتعافين 12 ولازال هناك 5 حالات تحت العلاج".

(ع م)

ANHA