​​​​​​​تسجيل حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

سجّلت وزارة الصّحة الفلسطينية مساء أمس، حالاتٍ جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفّة الغربية ومدينة القدس، فيما قالت وزيرة الصّحّة الفلسطينية مي الكيلة صباح اليوم، إنّ الوزارة لم تسجّل حالاتٍ جديدة حتّى الآن.

وأضافت في الإيجاز اليومي حول فيروس كورونا: " العدد الإجمالي وصل إلى 461 إصابة، بعد ارتفاع الإصابات داخل القدس المحتلّة إلى 132 إصابة".

فيما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية عن إجراءات جديدة لتخفيف القيود على الحركة والعمل، تقوم على تقسيم المحافظات إلى قسمين على أساس درجة تفشّي فايروس كورونا فيها.

وذكر في مؤتمرٍ له مساء أمس: "إنّ اتّخاذ القرار جاء استناداً إلى معايير صحّية تمكّن من السيطرة على تفشّي الفايروس، ومعايير اقتصادية تقوم على التدرّج في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية تدريجياً، ومعايير مهنية تقوم على استمرار عزل المحافظات عن بعضها وعدم إعاقة عمل الأمن".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء: "ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 181، فيما ارتفع إجمال عدد الإصابات بالفيروس إلى 13883 إصابة".

وأشارت إلى أنّ: "9072 إصابة وُصِفت بالطفيفة تخضع للرقابة الصحّية في الحجر الفندقي والحجر الصحّي المنزلي". فيما: " يرقد في المستشفيات 521 مريضاً وُصِفت إصبتهم بين المتوسّطة والخطيرة، من بينهم 113 شخصاً موصولاً بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 4353 شخصاً للشفاء".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ: " المعطيات الصحية تظهر انخفاض بالحالات الخطيرة بنسبة 5.4% لتسجل 142 حالة خطيرة، وانخفاض بالحالات الحرجة بنسبة 0.9%، وارتفاع بنسبة 4.62% في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيثُ سجّلت 9 وفيات بينها 4 وفيات سجلت بالسّاعات الأخيرة".

في سياقٍ آخر، هاجمت البحرية الإسرائيلية الصيّادين الفلسطينيين خلال عملهم في بحر غزّة ما أسفر عن إصابة صياد فلسطينيّ، فيما شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضّفة الغربية تخلّلها اعتقال عدد من الشّبّان الفلسطينيين، كما توغّلت آليات الجيش الإسرائيلي بشكلٍ محدود في الأراضي الزراعية في قطاع غزّة.

(ع م)