​​​​​​​تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.

وقالت في بيانٍ لها إن "غالبية الإصابات في بلدة تفوح شرق الخليل" وهي المدينة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 1110 إصابة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.

ونقل الإعلام الإسرائيلي، عن تقاريرٍ طبية أن "عدد المصابين بكورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 20,778 إصابة، والوفيات 306 حالة".

(ع م)

ANHA